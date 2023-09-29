Фаворитка Святослава Вакарчука Христина Соловій у День пам'яті жертв Бабиного Яру розповіла про цю трагедію українцям. Про це зірка повідомила в Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Наймолодшій жертві було три дні, найстаршій - 103 роки. Що зараз, що 82 роки тому, зло не знає міри чи милосердя. Сьогодні - День пам'яті трагедії у бабиному Яру. Тоді лише за перші два дні вбили понад 33 тисячі євреїв" , – написала зірка.

"Ми й досі не знаємо, скільки людей розстріляли за весь час окупації, кому вдалося врятуватися. Спочатку нацистська влада намагалася сховати злочини, радянська ж - зменшити їх, іноді згадуючи про "жертва серед мирного населення", - продовжила Христина.

"Тільки за незалежності України трагедію почали гідно шанувати, говорити про Голокост. Ці події ще потребують осмислення, але без цього ми не складемо український історичний обрій. Яким би кривавим і трагічним іноді він не був, ми не маємо привілею забувати про жахіття минулого, інакше вони повторяться знову", - підсумувала українська співачка Христина Соловій.

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