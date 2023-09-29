Фаворитка Святослава Вакарчука Христина Соловій у День пам'яті жертв Бабиного Яру розповіла про цю трагедію українцям. Про це зірка повідомила в Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

Христина Соловій

"Наймолодшій жертві було три дні, найстаршій - 103 роки. Що зараз, що 82 роки тому, зло не знає міри чи милосердя. Сьогодні - День пам'яті трагедії у бабиному Яру. Тоді лише за перші два дні вбили понад 33 тисячі євреїв" , – написала зірка.

Христина Соловій

"Ми й досі не знаємо, скільки людей розстріляли за весь час окупації, кому вдалося врятуватися. Спочатку нацистська влада намагалася сховати злочини, радянська ж - зменшити їх, іноді згадуючи про "жертва серед мирного населення", - продовжила Христина.

Христина Соловій

"Тільки за незалежності України трагедію почали гідно шанувати, говорити про Голокост. Ці події ще потребують осмислення, але без цього ми не складемо український історичний обрій. Яким би кривавим і трагічним іноді він не був, ми не маємо привілею забувати про жахіття минулого, інакше вони повторяться знову", - підсумувала українська співачка Христина Соловій.

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