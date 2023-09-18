Популярний український телеведучий, комік, актор та шоумен Андрій Бедняков, який з початку війни залишається в Україні, тоді як його дружина Настя Коротка з дітьми виїхали до США, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу Андрій Бедняков виклав незвичайні сторіси з Харкова та розповів, як потрапив під ракетний обстріл міста.

Як виявилося, Андрій Бідняков приїхав до Харкова на зйомки разом із хлопцями та потрапили під обстріл міста. За словами ведучого, вони зняли епізод про смачні заклади разом із Амілем та Рамілем із хіп-хоп гурту "Курган і Агрегат", і так вийшло, що потрапили під російський обстріл Харкова.

"Зняли новий епізод про смачні заклади міста від пацанів Курган і Агрегат. Весь час говорили та обговорювали. Навіть не було хвилинки, щоб фото зробити. Тому, уявіть, що це ми. І поїли, і від ракет побігали (прямо під час зйомки прильоти). Харків – класне місто. Молодь росте класна", - поділився у сторіс Андрій Бідняков.

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