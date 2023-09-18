Цього року новий сезон "Голосу країни" через війну в Україні знімають у Польщі. Тренерами європейського сезону стали Артем Пивоваров, Надя Дорофєєва, Іван Клименко та Юлія Саніна.

Продюсер "Голосу країни" Володимир Завадюк в ефірі "Сніданок з 1+1" розповів , який кастинг проходять тренери, щоб сісти у заповітне крісло.

Якщо "кастінг" учасників, а саме сліпі прослуховування бачать усі глядачі, то відбір тренерів залишається за кадром. За словами Завадюка, для них також є кастинг.

"Тренери проходять до нас в офіс, вони сідають на стільчик, що крутиться, звичайний офісний. У нас співають перед ними учасники з минулих сезонів, і їм потрібно зрозуміти, і пограти з нами в гру, повернуться вони або не повернуться. Таким чином ми розуміємо, як реагує той чи інший персонаж, наскільки має багато сил, емоцій, наповненості, смислів для того, щоб бути цього сезону", - розповів Володимир Завадюк.

За словами продюсера, давно у тренерське крісло "Голосу країни" хотіла потрапити Юлія Саніна, і ось нарешті вона у ньому, і Завадюк дуже задоволений її роботою. Також продюсер зізнався, що вони намагаються залучати нові обличчя до тренерських крісел, цього року таким став Іван Клименко, який робить музику для багатьох українських артистів першого ешелону.

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