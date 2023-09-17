На ютуб-канале "Голосу країни" появился очередной анонс нового выпуска европейского сезона шоу, в котором показали историю молодого украинского студента. Парень родом со Львова, учится в Украинском католическом университете и прекрасное поет. Собственно, именно, чтобы реализовать свой певческий талант он пришел на "Голос країни".

Из анонса стало известно, что участника зовут Назарий Малиновский и он очень хочет петь на сцене "Голосу країни".

"Всем привет. Меня зовут Назарий Малиновский, я о Львова. Сейчас я учусь в Украинском католическом университете. Свою духовность я пытаюсь проявлять через музыку. Бог наделил меня таким талантом, поэтому я здесь", - рассказал Назарий Малиновский в анонсе.

А затем в ролике показали фрагмент выступления участника. Пока не понятно, повернулся ли кто-то из тренеров навстречу Назарию Малиновскому. Однако, в промо-ролике Надя Дорофеева отметила: "Ну он классный". Полное выступление парня зрители смогут увидеть в воскресенье 17 сентября.

Последние новости Украины:

Напомним, "Отпусти уже Потапа страну защищать": Каменских жестко потроллили из-за домашнего кадра.

Как сообщала Politeka, Блогер выдал пародию на Дорофееву, Санину и Пивоварова: как продюсер "Голос страны" отреагировал.

Также Politeka писала, что "Ценник с кроссовок сними": над Никитюк подшутили украинцы после прогулки в новом наряде.