В этом году новый сезон "Голосу країни" из-за войны в Украине снимают в Польше. Тренерами европейский сезона стали Артем Пивоваров, Надя Дорофеева, Иван Клименко и Юлия Санина.

Продюсер "Голосу країни" Владимир Завадюк в эфире "Сніданок з 1+1" рассказал, какой кастинг проходят тренеры, чтобы сесть в заветное кресло.

Если "кастинг" участников, а именно слепые прослушивания видят все зрители, то отбор тренеров остается за кадром. По словам Завадюка, для них тоже существует кастинг.

"Тренеры проходят к нам в офис, они садятся на стульчик крутящийся, обычный офисный. У нас поют перед ними участники из прошлых сезонов, и им нужно понять, и поиграть с нами в игру, повернутся они или не повернутся. Таким образом мы понимаем, как реагирует тот или иной персонаж, насколько у него много сил, эмоций, наполненности, смыслов для того, чтобы быть в этом сезоне", - рассказал Владимир Завадюк.

По словам продюсера, давно в тренерское кресло "Голосу країни" хотела попасть Юлия Санина, и вот наконец она в нем, и Завадюк очень доволен ее работой. Также продюсер признался, что они пытают привлекать новые лица в тренерские кресла, в этом году таким стал Иван Клименко, который делает музыку для многих украинских артистов первого эшелона.

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