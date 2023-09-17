Популярна українська актриса та телеведуча Олена Кравець, яка пішла з "Квартал 95" і стала ведучою вечірнього шоу "Тихий вечір" у новому випуску програми, була зворушена до сліз розповіддю свого гостя Тимура Мірошниченка.

Як виявилось, у гостях у Олени Кравець побував український телеведучий та багатодітний батько Тимур Мірошниченко. Як відомо, нещодавно шоумен та його дружина стали батьками усиновленої дитини, про що публічно заявляли. Звичайно ж, Олена Кравець не могла не запитати Тимура про процес усиновлення хлопчика, який став третьою дитиною в сім'ї ведучого.

Так, Тіму Мірошниченко розповів про тягар процесу усиновлення в Україні та про проблеми, з якими вони зіткнулися. Однак, за словами ведучого, хлопчик уже у них і можна помітити зміни, які з ним відбулися – він почав усміхатися та виявляти різні емоції, чого не було раніше

Саме на цьому моменті Олена Кравець, як мати трьох дітей, так зворушилася, що навіть пустила сльозу.

"Фух, Тимуре, ну розчулив мене. Це ж болюча тема", - сказала Олена Кравець, витираючи сльози на очах.

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