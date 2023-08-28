Популярная украинская актриса и телеведущая Елена Кравец, которая ушла с "Квартал 95" и стала ведущей вечернего шоу "Тихий вечер" в новом праздничном выпуске своей программы поделалась неожиданной мечтой, что хочет сделать в День победы.

В новом выпуске Елена Кравец пообщалась с особенным гостем – сержантом ВСУ, профессором и философом Федором Шандором. Помимо очень теплого разговора Елена Кравец со своим соведущим утроили небольшую философскую викторину, в ходе которой отвечали на риторические вопросы.

Так, Елена Кравец поделилась неожиданными откровениями, среди которых:

"Смысл жизни в поисках радости и счастья, которыми захочется делиться".

"Бог – это режиссер, который видит нашу жизнь общим планом".

"Чтобы не ругаться с любимым человеком, нужно помнить, что ты его

любишь".

"Бессмертие это плохо, потому что… Я так не считаю".

Также Елена Кравец поделилась особенной мечтой – прийти к президенту Украины Владимиру Зеленскому, но не как к президенту, а как к человеку, которого она очень хорошо знает, и сказать: "Я там пива принесла, давайте открывать. Победа".

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Напомним, Кравец из "Квартал 95" оскандалилась из-за языка, украинцы в ярости: "Стыдно...".

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