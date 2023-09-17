Популярная украинская актриса и телеведущая Елена Кравец, которая ушла с "Квартал 95" и стала ведущей вечернего шоу "Тихий вечер" в новом выпуске программы была растрогана до слез рассказом своего гостя Тимура Мирошниченко.

Как оказалось, в гостях у Елены Кравец побывал украинский телеведущий и многодетный отец Тимур Мирошниченко. Как известно, недавно шоумен и его жена стали родителями усыновленного ребенка, о чем публично заявляли. Конечно же Елена Кравец не могла не спросить Тимура о процессе усыновления мальчика, который стал третьим ребенком в семье ведущего.

Так, Тиму Мирошниченко рассказал о тягостях процесса усыновления в Украине и о проблемах, с которыми они столкнулись. Однако, по словам ведущего, мальчик уже у них и можно заметить изменения, которые с ним произошли – он начал улыбаться и проявлять разные эмоции, чего не было раньше

Именно на этом моменте Елена Кравец, как мама троих детей, так растрогалась, что даже пустила слезу.

"Фух, Тимур, ну растрогал меня. Это же болезненная тема", - сказала Елена Кравец, вытирая слезы на глазах.

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