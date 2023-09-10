Популярний український телеведучий, комік, актор та шоумен Андрій Бідняков, який від початку війни залишається в Україні, тоді як його дружина з дітьми виїхали до США, розповів зворушливу історію спілкування з сином.

Андрій Бідняков став гостем програми "Тихий вечір" з Оленою Кравець, де поділився своїми емоціями від зустрічі із сином. Як відомо, коли почалася війна, дружина телеведучого актриса Настя Коротка, будучи вагітною, виїхала до США зі старшою донькою. Все спілкування із сином Андрій Бідняков проводив онлайн через екран. А нещодавно Настя Коротка з дітьми приїхали до Києва, і Андрій Бідняков нарешті побачив сина наживо.

"Звичайно, це кайф. І ось коли вони пробули вже п'ять днів, він прокидався і бачив мене і посміхався, це прям... Це кайф. Він мене впізнає, і ти прямо розумієш, що він тебе впізнає. Тому що перші дні, коли він посміхався, я думаю, що він плутав мене з Настею. А потім він уже такий на Настю, на мене, і ай... це такий кайф", - поділився емоціями Андрій Бідняков.

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