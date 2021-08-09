Експерти прогнозують зростання цін на популярні товари

Експерти очікують, що в Україні ціни на алкоголь і сигарети знову зростуть, оскільки бізнес може зіткнутися з новими труднощами через обмеження продажу.

Про це заявили експерти в Європейській Бізнес-Асоціації.

Як пише Європейська Бізнес Асоціація, причиною тому може стати законопроект №5805 від 19 липня. Законопроект передбачає заборону на продаж алкоголю, сигарет та інших підакцизних товарів у місцях, де продаються продукти харчування та товари для дітей.

Якщо його приймуть, то обладнання окремих торгових точок зажадає значних інвестицій. Це призведе до подорожчання легальної продукції і збільшення цінового розриву між контрафактними і легальними товарами.

Також не виключається, що магазини просто перестануть продавати відповідну продукцію, що лише підштовхне споживача до споживання контрафакту.

Експерти Європейської Бізнес-Асоціації застерігають, що все це сильно вдарить по економіці країни. Вони закликають нардепів не підтримувати відповідний законопроект.

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