З початку опалювального сезону ціни різко зростуть
Тарифи в цьому опалювальному сезоні можуть зрости від 15% до 70%. Це залежить від регіону, міста чи територіальної громади. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на Obozrevatel.
Найбільше подорожчання торкнеться тих українців, хто користується централізованим опаленням і гарячою водою.
Вартість газу в опалювальному сезоні впливає на дві категорії споживачів. Перші-ті, хто опалює будинки або квартири безпосередньо газом. У них, переважно, ситуація досить зрозуміла. Ще в травні газопостачальні компанії перевели своїх споживачів за замовчуванням на річний тариф. Залежно від компанії ціна варіюється від 7,88 грн за кубометр до 13,5 грн за кубометр. І вона буде незмінною.
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Директор спеціальних проектів науково-технічного центру " Психея "стверджує, що тарифи будуть залежати від того, наскільки добре налагоджена робота:" наскільки узгоджена структура ціни з місцевими органами влади. Чи є теплокомуненерго комунальним, державним чи приватним підприємством"
Основна причина подорожчання тепла і води – з травня цього року самі тепловики почали купувати газ у "Нафтогазу" істотно дорожче, ніж раніше. Як повідомляють в асоціації "Укртеплокомуненерго", вже зараз в тариф може бути закладена вартість газу в 10 000 грн за тисячу кубометрів. Але ще в минулому опалювальному сезоні газ в тарифі коштував удвічі дешевше.
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