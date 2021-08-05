Українців чекає нове подорожчання осені
Цього разу в Україні з великою ймовірністю подорожчають молочні продукти і молоко. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на Голос.UA.
Заступник керівника Всеукраїнської Аграрної Ради Денис Марчук розповів виданню, що ціни на молочні продукти можуть підвищитися через частково через вплив інфляції.
"Якщо говорити про ціни на молоко і молочні продукти: влітку сезон великих надоїв, а восени надої молока зменшаться. Динаміка цін показує, що у нас в господарському секторі зниження обсягів виробництва молока більше 6 відсотків, тобто немає показників того, щоб ми повністю могли забезпечити себе молоком. Відповідно, попит перевищує пропозицію, ціни трохи зростають. Це об'єктивні фактори, які впливають на ціну", – розповів Денис Марчук.
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Нагадаємо, в Україні оприлюднили нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива. Розрахункові ціни для бензину підвищені з 26,64 гривень до 26,86 гривень за літр, для дизельного палива знижені з 22,25 гривень до 22,24 гривень за літр.
Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,86 гривень за літр, дизельного палива - 29,24 гривень за літр.
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