Українців чекає нове подорожчання осені

Цього разу в Україні з великою ймовірністю подорожчають молочні продукти і молоко. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на Голос.UA.

Заступник керівника Всеукраїнської Аграрної Ради Денис Марчук розповів виданню, що ціни на молочні продукти можуть підвищитися через частково через вплив інфляції.

молочные продукты

"Якщо говорити про ціни на молоко і молочні продукти: влітку сезон великих надоїв, а восени надої молока зменшаться. Динаміка цін показує, що у нас в господарському секторі зниження обсягів виробництва молока більше 6 відсотків, тобто немає показників того, щоб ми повністю могли забезпечити себе молоком. Відповідно, попит перевищує пропозицію, ціни трохи зростають. Це об'єктивні фактори, які впливають на ціну", – розповів Денис Марчук.

Популярні новини зараз

Софія Ротару прилетить на концерт до Дня Незалежності України з російського Сочі: "Я буду..."

Еллерт зайнявся виправленням недоліків зовнішності після розставання з Мішиною: "Я як пес"

Павлік з дружиною і новонародженим живуть в чужій квартирі і не можуть взяти няню: "Що, не заробив?"

Грозові дощі та аномальна спека розірвуть Україну на частини: які регіони постраждають першими

Обірвалося життя знаменитого російського співака, з'ясована причина: "Шкода, що не можна…"
Показати ще

денис марчук

Нагадаємо, в Україні оприлюднили нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива. Розрахункові ціни для бензину підвищені з 26,64 гривень до 26,86 гривень за літр, для дизельного палива знижені з 22,25 гривень до 22,24 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,86 гривень за літр, дизельного палива - 29,24 гривень за літр.

Раніше повідомлялося, нові тарифи на проїзд, підвищення пенсій та посилення карантину: що зміниться для українців у серпні

Також, нові тарифи чекають українців з початком опалювального сезону: скільки доведеться платити

Politeka розповідала, в Україні зміняться правила видачі субсидій, розкрита точна дата: до чого готуватися