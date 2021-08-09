До кінця літа вартість газу на авто може зрости ще на 1 грн за літр.

Через високі темпи інфляції в Україні ціна автогазу досягне рекордних позначок і продовжить рости.

Про це повідомив Геннадій Рябцев, експерт в сфері енергетики, в ефірі GolosTV UA.

На думку Рябцева, нинішнє підвищення цін на паливному ринку - це не рекорд. Співвідношення між цінами на газ і бензин наразі сягнули 55%. До цього воно знаходилося в межах 65%. Експерт підкреслив, що «рекорди» - це продукт, що виникає в медіа-просторі.





Леонід Косянчук, колишній глава Асоціації операторів ринку нафтопродуктів висловив прогноз про те, що до кінця літа літр автогазу подорожчає на одну гривню. Косянчук поділився власними даними про ціни на оптовому і роздрібному ринку палива. Вони свідчать, що опт продемонстрував зростання на 2,5 гривні, а роздріб піднялася на півтори.

Косянчук не виключає різке падіння попиту на газ серед українських автомобілістів. На його думку, зацікавленість в цьому виді палива знизитися, якщо платити за нього доведеться ціну, яку можна порівняти з бензином. Косянчук відзначив, що газ цікавий водіям, як альтернатива бензину, а при подальшому зростанні ціни він може втратити цей статус.





За словами експерта, якщо протягом декількох тижнів попит на автогаз буде низьким, компанії будуть змушені розпродати паливо за собівартістю, або дешевше. Справа в тому, що зберігати нереалізовані запаси газу їм невигідно. Експерт не вважає великою проблемою підвищення ціни на газ, оскільки автомобілісти можуть перейти на інші види палива. Відзначимо, що ціна автогазу в нашій країні вперше перетнула позначку в 17 грн.

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