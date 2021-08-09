Эксперты прогнозируют рост цен на популярные товары
Эксперты ожидают, что в Украине цены на алкоголь и сигареты вновь вырастут, поскольку бизнес может столкнуться с новыми трудностями из-за ограничений продажи.
Об этом заявили эксперты в Европейской Бизнес-Ассоциации.
Как пишет Европейская бизнес ассоциация, причиной тому может стать законопроект №5805 от 19 июля. Законопроект предусматривает запрет на продажу алкоголя, сигарет и других подакцизных товаров в местах, где продаются продукты питания и товары для детей.
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Если его примут, то оборудование отдельных торговых точек потребует значительных инвестиций. Это приведет к удорожанию легальной продукции и увеличение ценового разрыва между контрафактными и легальными товарами.
Также не исключается, что магазины попросту перестанут продавать соответствующую продукцию, что лишь подтолкнет потребителя к потреблению контрафакта.
Эксперты Европейской Бизнес-Ассоциации предостерегают, что все это сильно ударит по экономике страны. Они призывают нардепов не поддерживать соответствующий законопроект.
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