Эксперты прогнозируют рост цен на популярные товары

Эксперты ожидают, что в Украине цены на алкоголь и сигареты вновь вырастут, поскольку бизнес может столкнуться с новыми трудностями из-за ограничений продажи.

Об этом заявили эксперты в Европейской Бизнес-Ассоциации.

Как пишет Европейская бизнес ассоциация, причиной тому может стать законопроект №5805 от 19 июля. Законопроект предусматривает запрет на продажу алкоголя, сигарет и других подакцизных товаров в местах, где продаются продукты питания и товары для детей.

Если его примут, то оборудование отдельных торговых точек потребует значительных инвестиций. Это приведет к удорожанию легальной продукции и увеличение ценового разрыва между контрафактными и легальными товарами.

Также не исключается, что магазины попросту перестанут продавать соответствующую продукцию, что лишь подтолкнет потребителя к потреблению контрафакта.

Эксперты Европейской Бизнес-Ассоциации предостерегают, что все это сильно ударит по экономике страны. Они призывают нардепов не поддерживать соответствующий законопроект.

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