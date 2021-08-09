На українську спортсменку вилилася хвиля негативу через фото зі спортсменкою з РФ

Так, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх і її колега росіянка Марія Ласіцкене зробили спільне фото після змагань зі стрибків у висоту на Олімпійських іграх-2020 в Токіо.

Виснилося, що наша спортсменка є молодшим сержантом ЗСУ, а росіянка — капітан ЗС РФ .

У Міноборони повідомили, що з українкою проведуть бесіду, так як "спортсмени, що представляють Україну, повинні розуміти, що триває російсько-українська війна".

Думки українців щодо скандального фото розділилися:

"Ви зараз серйозно??? Українку, яка прославляє країну на весь світ, викликаєте на килим, щоб п * * тон їй вставити?", "Дякую за позицію. Зраду не потрібно роботи, але провести профілактику самий раз. Дівчина молодець, що виграли медаль для України", " запитайте будь ласка, чи готова вона стріляти у свою подругу у випадку широкомасштабного наступу. Вона військова, а значить тренується за кошти платників податків. Чи розуміє вона це?", "Боже мій, як соромно за вас! Ви роками тренуєтеся, досягаєте фантастичних результатів. Невже ви-це тільки високофункціональне тіло? Де совість? Невже ви не знаєте, хто напав на Україну?,- пишуть українці в мережі.

Раніше повідомлялося,Українська лучниця обіграла чемпіонку світу на Олімпіаді

Також, українець тріумфально "проплив" на Олімпіаді: встановлено рекорд змагань

Politeka розповідала, тренер збірної пройшовся по Харлан через поразку на Олімпіаді: "Пора визначитися особисте життя або спорт"