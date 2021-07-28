Аутсайдером встречи являлась именно украинка, но она сотворила в Токио настоящую сенсацию

Украинка Вероника Марченко сенсационно вышла в 1/16 финала соревнований Олимпийских игр в Токио по стрельбе из лука. Ей удалось невозможное - Вероника Марченко выбила из турнира действующую чемпионку мира Цяньин Лей из Китайского Тайбэя.

С начала их соревнования Марченко уступала со счетом 2:4. Тем не менее она сумела показать мастерство и волевые качества в последующих сетах. Благодаря этому украинка выиграла два следующих сета, причем в решающей партии Вероника все три стрелы отправила в "десятку".

Несмотря на то, что Вероника Марченко занимает 54-е место в мировом рейтинге, тогда как Лей занимает 12-ю строчку, украинке удалось ее обыграть.

В 1/16 финала она сегодня, 28 июля, встретится с победительницей ОИ-2020 в командных соревнованиях Кан Че Ян.

Вероника – последняя представительница Украины в Токио-2020 в стрельбе из лука.К сожалению наши спортсмены Анастасия Павлова, Лидия Сиченикова и Алексей Гунбин выбыли из борьбы после первых матчей.

Напомним, украинцы назвали новую форму олимпийской сборной худшей за все годы.

Как сообщала Politeka, украинец триумфально "проплыл" на Олимпиаде: установлен рекорд соревнований.

Также Politeka писала, что украинский спортсмен завоевал медаль на Олимпиаде, отметившись историческим достижением.