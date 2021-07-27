Украинцы выступят в финальном заплыве на Олимпиаде в Токио

Украинский пловец вольным стилем Михаил Романчук в квалификации 800-метровки на Олимпиаде в Токио установил рекорд турнира и перекрыл собственный же рекорд Украины.

Это достижение уроженцу Ривного покорилось 27 июля в предварительной гонке.

Романчук прошел в финал с первого места с результатом 7.41,28, не оставив соперникам и шанса. Отметим, что дистанция 800 метров вольным стилем впервые представлена на Олимпиаде, поэтому предыдущего рекорда не было.

Вместе с Романчуком за медали будет бороться еще один представитель Украины Сергей Фролов. Он забронировал себе место в финале с седьмым временем.

В общем в финал попали 8 лучших участников.

Михаил Романчук является ведущим украинским пловцом. Романчук является многократным чемпионом и призером европейских первенств, Универсиады, а также дважды становился серебряным призером чемпионата мира.

Стоит отметить, что финал Олимпиады-2020 на дистанции 800 метров вольным стилем пройдет в четверг, 29 июля. Начало – в 4:30 утра по киевскому времени.

Напомним, украинцы назвали новую форму олимпийской сборной худшей за все годы.

Как сообщала Politeka, на предстоящей Токийской олимпиаде мы можем смело рассчитывать на четыре золотые медали и серебро.

Также Politeka писала, что Свитолина после вылета с Уимблдона нацелилась на золото Олимпиады.