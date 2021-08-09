На украинскую спортсменку вылилась волна негатива из-за фото со спортсменкой из РФ

Так, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих и ее коллега россиянка Мария Ласицкене сделали совместное фото после соревнований по прыжкам в высоту на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Выснилось, что наша спортсменка является младшим сержантом ВСУ, а россиянка — капитан ВС РФ .

В Минобороны сообщили, что с украинкой проведут беседу, так как "спортсмены, представляющие Украину, должны понимать, что продолжается российско-украинская война".

Мнения украинцев относительно скандального фото разделились:

"Вы сейчас серьёзно??? Украинку, которая прославляет страну на весь мир, вызываете на ковёр, чтобы п**тон ей вставить?", " Дякую за позицію. Зраду не потрібно роботи, але провести профілактику самий раз. Дівчина молодець, що виграли медаль для України", " запитайте будь ласка, чи готова вона стріляти у свою подругу у випадку широкомасштабного наступу. Вона військова, а значить тренується за кошти платників податків. Чи розуміє вона це?", "Боже мой, как стыдно за вас! Вы годами тренируетесь, достигаете фантастических результатов. Неужели вы-это только высокофункциональное тело? Где совесть? Неужели вы не знаете, кто напал на Украину?, - пишут украинцы в сети.

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