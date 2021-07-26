Тренер Ольги Харлан высказался о провале спортсменки на Олимпиаде

Украинская саблистка Ольга Харлан вылетела уже в стартовом матче Олимпийских игр в Токио. В 1/16 финала лидер мирового рейтинга проиграла китаянке Хенгуй Ян (12:15). Харлан пропускала первый круг из-за первого номера посева.

Поражение украинки неприятно удивило старшего тренера сборной Украины по фехтованию Олега Штурбабина, пишет Sport.segodnya.ua.

Он отметил, что в стартовом бою с китаянкой насчитал сразу восемь атак, которые наша землячка не заканчивала результативными действиями. Потому сразу становится понятно, что Ольга Харлан сдала, но это легко можно объяснить.

"Я это объясняю тем, что она в последнее время проживает в Италии и тренируется у местных специалистов. Достаточно сказать, что, по имеющейся информации, Ольга готовилась в составе сборной Украины лишь на заключительном этапе подготовки к Играм в Токио. Мы все очень рассчитывали на нее", - заметил тренер.

Кроме того, он довольно резко заметил, что после 2-3 месяцев отдыха Харлан пора самой определиться: на первом плане у нее личная жизнь или фехтование и спорт.

Напомним, саблистка Ольга Харлан в пятый раз в карьере стала победительницей мирового рейтинга FIE.

Как сообщала Politeka, красавица-чемпионка Ольга Харлан впечатлила шикарным телом в мини-бикини.

Также Politeka писала, что соблазнительная Ольга Харлан показала, что вытворяет со своим телом.