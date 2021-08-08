Ситуація з пенсіями в Україні може кардинально змінитися
Міністерство соціальної політики розробляє законопроект, який дозволить зарахувати необхідні робочі роки працевлаштованим неофіційно.
Про це заявила в ефірі каналу "Україна 24" голова Мінсоцполітики Марина Лазебна.
За її словами, півмільйона українців можуть залишитися взагалі без пенсій, так як не матимуть необхідних 15 років стажу, якщо не змінити діючі на даний момент норми законодавства. Також можуть залишитися без пенсії ті, хто працює на неповній зайнятості.
Скуйовджена Алла Пугачова пройшлася по магазинах в зеленій "піжамі": "оцініть look"
Скуйовджена Алла Пугачова пройшлася по магазинах в зеленій "піжамі": "оцініть look"
Кароль з гордістю засвітила масивне кільце на безіменному пальці: "Прям Хюррем Султан"
"Уряд схвалив": хто з українців отримає по 2 тисячі гривень до 1 вересня
Вірна супутниця Ектора Хіменес-Браво знайшла нове кохання: "Даремно час не втрачає"
"Ми розробили законопроект, і відправили його на експертизу в міжнародну організацію праці, і будемо просувати його далі. Тому що чим більше людей залучено до системи соціального страхування, чим більше їх працює, тим більше вони мають права на гідну пенсію", - сказала Лазебна.
Варто відзначити, що в 2027 році, щоб вийти на пенсію в 60 років потрібно буде мати 35 років стажу; в 63 роки будуть виходити на пенсію ті, у кого від 25 до 35 років стажу; в 65 років вийдуть на пенсію ті, у кого від 15 до 25 років стажу. Ті, у кого немає і 15 років стажу, взагалі залишаться без пенсій.
Нагадаємо, масштабна індексація пенсій, в Мінсоцполітики розкрили деталі.
Також Politeka писала, хто з українців отримає по 2 тисячі гривень до 1 вересня.
Як Politeka розповідала, українці отримають нові доплати до пенсії, в Мінсоцполітики видали деталі.