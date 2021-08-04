Универсальные правила регулярной индексации пенсия планируют ввести в Министерстве социальной политики

Минсоцполитики намерено установить правила по индексации пенсий, которые коснутся всех пенсионеров, а не только той части граждан, получающих выплат по достижению пенсионного возраста. Такое заявление сделала министр социальной политики Марина Лазебная.

По словам министра, власти увидели поддержку предложенных ранее законопроектов, касающихся реформирования прожиточного минимума, установления точной даты и одинаковых правил индексации для всех пенсионных выплат. Одобрение также коснулось планов по внедрению адресных пособий пожилым людям, которые не имеют необходимого стажа для получения пенсионных выплат.

Сейчас среди проблем с индексацией стоят несколько тем: с 1 марта 2021-го в Украине проиндексировали только трудовые пенсии, которые были назначены гражданам, достигшим пенсионного возраста, а также гражданам с инвалидностью или потерявшим кормильца.

Не получили доплату граждане, которым была назначена пенсия по специальному закону – депутаты, госслужащие, военные, ученые; пенсионеры, которым выплата была назначена в 2019-2021 годах, и работающие пенсионеры; пенсионеры, которым выплата была увеличена с 1 января 2021 года до 40% минимальной зарплаты; также не получили доплату те, у кого пенсия максимальная.

Без повышения пенсий с 1 марта остались 3,1 млн пенсионеров, или 28%.

В планах минсоцполитики изменить несколько вопросов: усилить минимальные уровни социальной защиты в пожилом возрасте; провести пять повышений пенсий в 2022 году; ввести доплаты за возраст пенсионерам старше 70 лет; дифференцировать социальные гарантии пенсионерам с учетом продолжительности страхового стажа.

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