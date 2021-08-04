Универсальные правила регулярной индексации пенсия планируют ввести в Министерстве социальной политики

Минсоцполитики намерено установить правила по индексации пенсий, которые коснутся всех пенсионеров, а не только той части граждан, получающих выплат по достижению пенсионного возраста. Такое заявление сделала министр социальной политики Марина Лазебная.

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По словам министра, власти увидели поддержку предложенных ранее законопроектов, касающихся реформирования прожиточного минимума, установления точной даты и одинаковых правил индексации для всех пенсионных выплат. Одобрение также коснулось планов по внедрению адресных пособий пожилым людям, которые не имеют необходимого стажа для получения пенсионных выплат.

Сейчас среди проблем с индексацией стоят несколько тем: с 1 марта 2021-го в Украине проиндексировали только трудовые пенсии, которые были назначены гражданам, достигшим пенсионного возраста, а также гражданам с инвалидностью или потерявшим кормильца.

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Не получили доплату граждане, которым была назначена пенсия по специальному закону – депутаты, госслужащие, военные, ученые; пенсионеры, которым выплата была назначена в 2019-2021 годах, и работающие пенсионеры; пенсионеры, которым выплата была увеличена с 1 января 2021 года до 40% минимальной зарплаты; также не получили доплату те, у кого пенсия максимальная.

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Без повышения пенсий с 1 марта остались 3,1 млн пенсионеров, или 28%.

В планах минсоцполитики изменить несколько вопросов: усилить минимальные уровни социальной защиты в пожилом возрасте; провести пять повышений пенсий в 2022 году; ввести доплаты за возраст пенсионерам старше 70 лет; дифференцировать социальные гарантии пенсионерам с учетом продолжительности страхового стажа.

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