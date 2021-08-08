Ситуация с пенсиями в Украине может кардинально измениться

Министерство социальной политики разрабатывает законопроект, который позволит засчитать требуемые рабочие годы трудоустроенным неофициально.

Об этом заявила в эфире канала "Украина 24" глава Минсоцполитики Марина Лазебная.

По ее словам, полмиллиона украинцев могут остаться вообще без пенсий, так как не будут иметь необходимых 15 лет стажа, если не изменить действующие на данный момент нормы законодательства. Также могут остаться без пенсии те, кто работает на неполной занятости.

"Мы разработали законопроект, и отправили его на экспертизу в Международную организацию труда, и будем продвигать его дальше. Потому что чем больше людей вовлечено в систему социального страхования, чем больше их работает, тем больше они имеют права на достойную пенсию", - сказала Лазебная.

Стоит отметить, что в 2027 году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет стажа; в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 25 до 35 лет стажа; в 65 лет выйдут на пенсию те, у кого от 15 до 25 лет стажа. Те, у кого нет и 15 лет стажа, вообще останутся без пенсий.

Напомним, что масштабная индексация пенсий, в Минсоцполитики раскрыли детали.

Также Politeka писала, кто из украинцев получит по 2 тысячи гривен до 1 сентября.

Как Politeka рассказывала, украинцы получат новые доплаты к пенсии, в Минсоцполитики выдали детали.