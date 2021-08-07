Українські сім'ї отримають додаткові виплати вже цього місяця

Як передає Politeka.net, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Так, по 2000 гривень отримають 145 тисяч дітей з багатодітних сімей.

Виплати будуть призначені на кожну дитину з багатодітної малозабезпеченої сім'ї, яка станом на 1 серпня цього року досягла віку 6-18 років.

Уряд схвалив виділити на це 290 мільйонів гривень з бюджету.

Варто відзначити, що багатодітною в Україні вважається сім'я, в якій подружжя перебуває в зареєстрованому шлюбі, разом проживають і виховують трьох і більше дітей.

Також сюди відносяться батько або мати, який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми і самостійно їх виховує. До складу такої сім'ї включаються діти, які навчаються в закладах середньої, професійної та вищої освіти, - до закінчення навчання, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років.

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