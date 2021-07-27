В Украине хотят снизить уровень бедности среди пожилых людей, которые не могут работать

Министр соцполитики Марина Лазебная сообщила о намерении включить пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет в программу адресных пособий для пожилых людей в 2022 году. Об этом информирует Politeka.net со ссылкой на сайт Минсоцполитики.

Отмечается, что сейчас адресную доплату к пенсиям, по программе 2020 и 2021 года, получают люди старше 80 лет. Надбавка составляет 500 гривен. При этом пенсии для них не могут быть ниже 2600 грн. Такие меры приняты в отношении 1,4 млн пенсионеров.

В этом году к этой программе включили еще 1 миллион пенсионеров возрастом от 75 до 80 лет. С 1 октября им будут выплачивать ежемесячно по 400 гривен. Таким образом, пенсии составят не менее 2500 гривен.

А в случае нового включения пенсионеров возрастом от 70 до 75 лет доходы будут повышены для 1,5 млн человек.

По программе на 2022 год с 1 января планируется повысить пенсии людям с инвалидностью из числа ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

Также с 1 марта сделают индексацию страховых пенсий и компенсационных выплат для людей от 75 лет.

1 июля и 1 декабря предлагается пересчитать пенсии из-за повышения прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Также 1 октября пересмотрят размеры минимальной пенсии по возрасту из-за повышения минимальной зарплаты.

Плюс планируется дифференцировать социальные гарантии пенсионерам с учетом продолжительности страхового стажа.

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