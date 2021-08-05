Українська спортсменка після провалу на Олімпіада здивувала промовою

Українська легкоатлетка Анна Рижикова, яка брала участь в Олімпійських іграх-2020 вразила промовою після провалу. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на Суспільне.Спорт.

Спортсменка заявила, що їй соромно за свою країну, оскільки в Україні немає необхідних умов для підготовки і для того, щоб показувати високий результат. І в приклад навела спортсменку з Нідерландів - Фемке Бол, яка здобула бронзову медаль на Олімпійських іграх-2020.

"Не дуже хотілося б це говорити, але соромно за свою країну. Коли ми виїжджаємо на старти, за мною стоїть тренер, масажист, моя сім'я в якості підтримки. А на них працює ціла команда. Виходить, що я один в полі воїн проти цілої армії. Фемке-дуже сильна, і як людина вона хороша, і як спортсмена. Молода і красива, висока і тренується, не скажу, що вона лежить і нічого не робить. Але я сама собі шукаю засоби відновлення, роблю все з тренерами, масажистами, з тими людьми, яких сама знайшла і мені допомагають. А вони з цього приводу навіть не замислюються, за них все це робить науковий підхід - це трошки може пояснити сьогоднішнє місце. Нікого не звинувачую, це правда життя така", заявила Анна Рижикова в інтерв'ю.

Нагадаємо, що Анна Рижикова та Вікторія Ткачук посіли п'яте та шосте місце, які є історичними для України. Вперше українці дійшли до вирішального етапу змагань у дисципліні біг на 400 метрів з бар'єрами.

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