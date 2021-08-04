Это происходило во время соревнований в Токио

Олимпийский чемпион вязал свитер для собаки на трибуне

1 августа британского 27-летнего спортсмена Тома Дейли увидели на финале соревнований по прыжкам в воду с 3-метрового трамплина. Там же он был увлечен не самим соревнованием, а вязанием. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на СМИ.

Том Дейли уже завоевал золотую медаль по синхронным прыжкам в воду на 10 метров на Олимпийских играх - 2020. Его ждет еще один этап соревнований по одиночным прыжкам с 10-метровой вышки.

"Вязание стало моим спобосом обрести спокойстиве, внимательность и снять стресс! Мне это нравится. Это единственное, что удерживало меня в здравом уме на протяжении всего процесса.", прокомментировал спорстмен.

Также, Том Дейли показал, какой свитер связал на финале соревнований в Токио, где его застали за хобби.

Том Дейли - трехкратный чемпион мира, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр и пятикратный чемпион Европы по прыжкам в воду.

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