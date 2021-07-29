Пловец вольным стилем Михаил Романчук добыл еще одну медаль для Украины на Олимпиаде в Токио

В заплыве на 800 метров Михаил Романчук оказался третьим. Всё решилось на финише и первые три результата уложились в пол секунды.

Романчук, который показал лучшее время в квалификации и установил новый олимпийский рекорд, в финале проплыл на одну секунду хуже, чем вчера.

Этого хватило американцу Роберту Финку и итальянцу Грегорио Пальтринери, чтобы опередить нашего пловца. Еще один украинец - Сергей Фролов - финишировал шестым, отстав от победителя на 3,24 секунды.

Эта медаль в плавании стала для Украины первой с 2004 года, когда Яна Клочкова дважды триумфировала на Олимпиде в Афинах, завоевав золото на дистанциях 200 и 400 метров.

Бронза Михаила Романчука стала 4 четвертой в зачете Украины на этих Олимпийских играх.

Напомним, украинцы назвали новую форму олимпийской сборной худшей за все годы.

Как сообщала Politeka, на предстоящей Токийской олимпиаде мы можем смело рассчитывать на четыре золотые медали и серебро.

Также Politeka писала, что Свитолина после вылета с Уимблдона нацелилась на золото Олимпиады.