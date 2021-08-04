Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк триумфировал на Олимпиде в Токио

Как передает Politeka.net, спортсмен и, по совместительству, народный депутат одолел в финале своего визави с Венгрии.

В весовой категории до 87 кг Беленюк победил Виктора Лоринце со счетом 5:1.

Это первая золотая медаль для Украины на этих олимпийских играх.

После победы Беленюк даже станцевал гопак на татами.

Стоит отметить, что еще один украинский борец сегодня принес медаль в копилку нашей сборной.

Борец Парвиз Насибов не смог в финальной схватке победить борца из Ирана, тем самым завоевав для Украины вторую серебреную награду.

В медальном зачете Олимпиады Украина за сегодня поднялась с 61 на 37 место.

На первых трех строчках находятся Китай, Япония и США.

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