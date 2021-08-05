Украинская спортсменка после провала на Олимпиаде удивила речью
Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова, которая принимала участие в Олимпийских играх-2020 поразила речью после провала. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на Суспільне.Спорт.
Спортсменка заявила, что ей стыдно за свою страну, поскольку в Украине нет необходимых условий для подготовки и для того, чтобы показывать высокий результат. И в пример привела спортсменку из Нидерландов - Фемке Бол, которая получила бронзовую медаль на Олимпийских играх-2020.
"Не очень хотелось бы это говорить, но стыдно за свою страну. Когда мы выезжаем на старты, за мной стоит тренер, массажист, моя семья в качестве поддержки. А на них работает целая команда. Получается, что я один в поле воин против целой армии. Фемке - очень сильная, и как человек она хорошая, и как спортсмена. Молодая и красивая, высокая и тренируется, не скажу, что она лежит и ничего не делает. Но я сама себе ищу средства восстановления, делаю все с тренерами, массажистами, с теми людьми, которых сама нашла и мне помогают. А они по этому поводу даже не задумываются, за них все это делает научный подход - это немножко может объяснить сегодняшнее место. Никого не обвиняю, это правда жизни такова", заявила Анна Рыжикова в интервью.
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Напомним, что Анна Рыжикова и Виктория Ткачук заняли пятое и шестое место, которые являются историческими для Украины. Впервые украински дошли до решающего этапа соревнований в дисциплине бег на 400 метров с барьерами.
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