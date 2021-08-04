Олімпійський чемпіон в'язав светр для собаки на трибуні
1 серпня британського 27-річного спортсмена Тома Дейлі побачили на фіналі змагань зі стрибків у воду з 3-метрового трампліну. Там же він був захоплений не самим змаганням, а в'язанням. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на ЗМІ.
Том Дейлі вже завоював золоту медаль з синхронних стрибків у воду на 10 метрів на Олімпійських іграх - 2020. Його чекає ще один етап змагань з одиночних стрибків з 10-метрової вишки.
"В'язання стало моїм спобосом знайти спокій, уважність і зняти стрес! Мені це подобається. Це єдине, що тримало мене в здоровому глузді протягом усього процесу.", прокоментував спорстмен.
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Також, Том Дейлі показав, який светр зв'язав на фіналі змагань в Токіо, де його застали за хобі.
Том Дейлі-триразовий чемпіон світу, дворазовий бронзовий призер Олімпійських ігор і п'ятиразовий чемпіон Європи зі стрибків у воду.
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