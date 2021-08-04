Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк тріумфував на Олімпіді в Токіо
Як передає Politeka.net, спортсмен і, за сумісництвом, народний депутат здолав у фіналі свого візаві з Угорщини.
У ваговій категорії до 87 кг Беленюк переміг Віктора Лорінце з рахунком 5:1.
Це перша золота медаль для України на цих Олімпійських іграх.
Після перемоги Беленюк навіть станцював гопак на татамі.
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Варто зазначити, що ще один український борець сьогодні приніс медаль у скарбничку нашої збірної.
Борець Парвіз Насібов не зміг у фінальній сутичці перемогти борця з Ірану, тим самим завоювавши для України другу срібну нагороду.
У медальному заліку Олімпіади Україна за сьогодні піднялася з 61 на 37 місце.
На перших трьох рядках знаходяться Китай, Японія і США.
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