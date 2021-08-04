У Кабінеті Міністрів України повідомили про збільшення виплат при народженні дитини

Як повідомляється у пресслужбі Кабінету Міністрів України, до Дня захисту дітей було прийнято низку рішень, у тому числі й про збільшення допомоги при народженні дітей.

За словами прем’єра міністра України Дениса Шмигаля, якщо законопроєкт приймуть у Верховній Раді, то з 1 січня 2022 року розмір допомоги буде збільшено з 41 тисячі гривень до 50 тисяч гривень.

Окрім цього, Денис Шмигаль ще в травні анонсував, що виплати будуть рости і в 2023 відповідно до прогностичних показань інфляції.

"Звісно, що прямі виплати – це лише частина стратегії підтримки молодих родин. Паралельно з цим ми будемо покращувати якість медицини для дітей, будувати нові дитячі садки та школи, дамо можливість молодим родинам придбати власне житло в рамках програми пільгової іпотеки", - підкреслив Шмигаль.

Зауважимо, що 50 тисяч гривень батькам платитимуть за першу народжену дитину, за другу вдвічі більше – 100 тисяч, а за третю пообіцяли виплатити 150 тисяч, йдеться в ефірі "Сніданку з 1+1".

Як передає "РБК-Україна", батьки не отримуватимуть усю суму відразу – виплачувати будуть частинами. Чверть суми дадуть відразу, а решту поділять на три роки та платитимуть щомісяця. Як повідомляється, таким чином планується покращити демографічну ситуацію в країні.

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