Національний Банк України прогнозує збільшення зарплат

НБУ підвищив прогноз зростання зарплат українців на наступний рік. НБУ очікує, що в 2022 році номінальна зарплата зросте на 10,8%, реальна - на 3,9%, в 2023 році номінальна - на 8,4%, реальна - на 3,4%. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на НБУ.

нбу, нацбанк

Як повідомляє джерело, на початку 2021 року зростання доходу населення зменшилося. Це обумовлено зниженням темпів зростання зарплати через ослаблення економічної активності та зайнятості на початку року. У квітні НБУ очікував зростання на 17,8% і 8,6% відповідно.

"Споживчі витрати й надалі активно зростатимуть на прогнозному періоді за рахунок збільшення реальних доходів населення. У поточному році номінальна заробітна плати зросте майже на 20% завдяки відновленню економіки, що підвищуватиме попит на робочу силу, а також підняттю мінімальної заробітної плати. У результаті приватне споживання пришвидшиться на 8% та буде основним драйвером зростання ВВП", прогнозують в Інфляційному звіті НБУ.

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инфляция

Ключовими ризиками для прогнозу є посилення карантину через штапм "Дельта". За їхніми словами, цей штамп загрожує черговою хвилею захворюваності: "Це сповільнити відновлення української економіки та збільшити потребу у фіскальних та монетарних стимулах. Водночас посилення карантин не матиме значного стримуючого впливу на інфляцію насамперед через збереження стійкого споживчого попиту."

Согласно прогнозу до конца декабря 2021 года в целом по Украине заработная плата возрастёт до 16 857 гривен (с $608 до $616)

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