Національний Банк України прогнозує збільшення зарплат

НБУ підвищив прогноз зростання зарплат українців на наступний рік. НБУ очікує, що в 2022 році номінальна зарплата зросте на 10,8%, реальна - на 3,9%, в 2023 році номінальна - на 8,4%, реальна - на 3,4%. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на НБУ.

Як повідомляє джерело, на початку 2021 року зростання доходу населення зменшилося. Це обумовлено зниженням темпів зростання зарплати через ослаблення економічної активності та зайнятості на початку року. У квітні НБУ очікував зростання на 17,8% і 8,6% відповідно.

"Споживчі витрати й надалі активно зростатимуть на прогнозному періоді за рахунок збільшення реальних доходів населення. У поточному році номінальна заробітна плати зросте майже на 20% завдяки відновленню економіки, що підвищуватиме попит на робочу силу, а також підняттю мінімальної заробітної плати. У результаті приватне споживання пришвидшиться на 8% та буде основним драйвером зростання ВВП", прогнозують в Інфляційному звіті НБУ.

Ключовими ризиками для прогнозу є посилення карантину через штапм "Дельта". За їхніми словами, цей штамп загрожує черговою хвилею захворюваності: "Це сповільнити відновлення української економіки та збільшити потребу у фіскальних та монетарних стимулах. Водночас посилення карантин не матиме значного стримуючого впливу на інфляцію насамперед через збереження стійкого споживчого попиту."

Согласно прогнозу до конца декабря 2021 года в целом по Украине заработная плата возрастёт до 16 857 гривен (с $608 до $616)

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