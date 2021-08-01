В Україні провели перерахунок пенсій

Так, Починаючи з липня в Україні підняли пенсії в декількох категоріях, пише "Главком".

Йдеться про громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Тепер виплати по інвалідності, що настала через каліцтво або захворювання внаслідок катастрофи, не можуть бути нижчими:

для I групи інвалідності - 6000 грн (було 2781 у потерпілих і 3337 у ліквідаторів);

для II групи - 4800 грн (було 2317 у потерпілих і 2966 у ліквідаторів) ;

для III групи - 3700 грн;

для дітей з інвалідністю-3700 грн (було 1854)

Крім того, встановлено мінімальні розміри пенсійних виплат для осіб з числа ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС I категорії.

Для I групи-10 340,35 гривні

Для II групи-8 272,28 гривні

Для III групи-6 204,21 гривні

Порядок призначення пенсії зміниться з 1 січня наступного року.

Варто зазначити, що 1 грудня в Україні планується перерахувати пенсії через підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Також 1 жовтня переглянуть розміри мінімальної пенсії за віком через підвищення мінімальної зарплати.

Плюс планується диференціювати соціальні гарантії пенсіонерам з урахуванням тривалості страхового стажу.

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