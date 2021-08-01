В Україні провели перерахунок пенсій
Так, Починаючи з липня в Україні підняли пенсії в декількох категоріях, пише "Главком".
Йдеться про громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Тепер виплати по інвалідності, що настала через каліцтво або захворювання внаслідок катастрофи, не можуть бути нижчими:
для I групи інвалідності - 6000 грн (було 2781 у потерпілих і 3337 у ліквідаторів);
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для II групи - 4800 грн (було 2317 у потерпілих і 2966 у ліквідаторів) ;
для III групи - 3700 грн;
для дітей з інвалідністю-3700 грн (було 1854)
Крім того, встановлено мінімальні розміри пенсійних виплат для осіб з числа ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС I категорії.
- Для I групи-10 340,35 гривні
- Для II групи-8 272,28 гривні
- Для III групи-6 204,21 гривні
Порядок призначення пенсії зміниться з 1 січня наступного року.
Варто зазначити, що 1 грудня в Україні планується перерахувати пенсії через підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Також 1 жовтня переглянуть розміри мінімальної пенсії за віком через підвищення мінімальної зарплати.
Плюс планується диференціювати соціальні гарантії пенсіонерам з урахуванням тривалості страхового стажу.
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