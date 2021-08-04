Універсальні правила регулярної індексації пенсія планують ввести в Міністерстві соціальної політики

Мінсоцполітики має намір встановити правила щодо індексації пенсій, які торкнуться всіх пенсіонерів, а не тільки тієї частини громадян, які отримують виплат по досягненню пенсійного віку. Таку заяву зробила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

За словами міністра, влада побачила підтримку запропонованих раніше законопроектів, що стосуються реформування прожиткового мінімуму, встановлення точної дати і однакових правил індексації для всіх пенсійних виплат. Схвалення також торкнулося планів щодо впровадження адресної допомоги літнім людям, які не мають необхідного стажу для отримання пенсійних виплат.

Зараз серед проблем з індексацією стоять кілька тем: з 1 березня 2021-го в Україні проіндексували тільки трудові пенсії, які були призначені громадянам, які досягли пенсійного віку, а також громадянам з інвалідністю або втратили годувальника.

Не отримали доплату громадяни, яким була призначена пенсія за спеціальним законом-депутати, держслужбовці, військові, вчені; пенсіонери, яким виплата була призначена в 2019-2021 роках, і працюючі пенсіонери; пенсіонери, яким виплата була збільшена з 1 січня 2021 року до 40% мінімальної зарплати; також не отримали доплату ті, у кого пенсія максимальна.

Без підвищення пенсій з 1 березня залишилися 3,1 млн пенсіонерів, або 28%.

У планах Мінсоцполітики змінити кілька питань: посилити мінімальні рівні соціального захисту в літньому віці; провести п'ять підвищень пенсій в 2022 році; ввести доплати за вік пенсіонерам старше 70 років; диференціювати соціальні гарантії пенсіонерам з урахуванням тривалості страхового стажу.

Раніше повідомлялося, українців наздогнало нове подорожчання: встановлено нові ціни з 2 серпня

Також, в Україні зміняться правила видачі субсидій, розкрита точна дата: до чого готуватися

Politeka розповідала, нові тарифи на проїзд, підвищення пенсій та посилення карантину: що зміниться для українців у серпні