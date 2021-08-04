Універсальні правила регулярної індексації пенсія планують ввести в Міністерстві соціальної політики

Мінсоцполітики має намір встановити правила щодо індексації пенсій, які торкнуться всіх пенсіонерів, а не тільки тієї частини громадян, які отримують виплат по досягненню пенсійного віку. Таку заяву зробила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

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За словами міністра, влада побачила підтримку запропонованих раніше законопроектів, що стосуються реформування прожиткового мінімуму, встановлення точної дати і однакових правил індексації для всіх пенсійних виплат. Схвалення також торкнулося планів щодо впровадження адресної допомоги літнім людям, які не мають необхідного стажу для отримання пенсійних виплат.

Зараз серед проблем з індексацією стоять кілька тем: з 1 березня 2021-го в Україні проіндексували тільки трудові пенсії, які були призначені громадянам, які досягли пенсійного віку, а також громадянам з інвалідністю або втратили годувальника.

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Не отримали доплату громадяни, яким була призначена пенсія за спеціальним законом-депутати, держслужбовці, військові, вчені; пенсіонери, яким виплата була призначена в 2019-2021 роках, і працюючі пенсіонери; пенсіонери, яким виплата була збільшена з 1 січня 2021 року до 40% мінімальної зарплати; також не отримали доплату ті, у кого пенсія максимальна.

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Без підвищення пенсій з 1 березня залишилися 3,1 млн пенсіонерів, або 28%.

У планах Мінсоцполітики змінити кілька питань: посилити мінімальні рівні соціального захисту в літньому віці; провести п'ять підвищень пенсій в 2022 році; ввести доплати за вік пенсіонерам старше 70 років; диференціювати соціальні гарантії пенсіонерам з урахуванням тривалості страхового стажу.

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