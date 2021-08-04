В Кабинете Министров Украины сообщили об увеличении выплат при рождении ребенка

Как сообщается в прессслужбе Кабинета Министров Украины, ко Дню защиты детей были приняты ряд решений, в том числе и об увеличении помощи при рождении детей.

По словам премьера министра Украины Дениса Шмыгаля, если законопроект примут в Верховной Раде, то с 1 января 2022 года размер пособия будет увеличен с 41 тысячи гривен до 50 тысяч гривен.

Кроме этого, Денис Шмигаль еще в мае анонсировал, что выплаты будут расти и в 2023 в соответствии с прогностическими показаниями инфляции.

"Конечно, прямые выплаты – это лишь часть стратегии поддержки молодых семей. Параллельно с этим мы будем улучшать качество медицины для детей, строить новые детские сады и школы, дадим возможность молодым семьям приобрести собственное жилье в рамках программы льготной ипотеки", - подчеркнул Шмыгаль.

Заметим, что 50 тысяч гривен родителям будут платить за первого родившегося ребенка, за второго вдвое больше - 100 тысяч, а за третьего пообещали выплатить 150 тысяч, говорится в эфире "Сніданку з 1+1".

Как передает "РБК-Украина" родители не получать всю сумму сразу – будут выплачивать частями. Четверть суммы дадут сразу, а остальное поделят на три года и будут платить ежемесячно. Как сообщается, таким образом планируется улучшить демографическую ситуацию в стране.

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