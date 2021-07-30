Порівняння цін на продукти в Україні та Польщі

Багато українців приїжджають до Польщі на заробітки, а після і залишаються там. Ціни на продукти завжди актуальна тема для тих, хто їздить за кордон. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на РБК-Україна.

Якщо порівнювати європейські ціни, то саме в Польщі найдешевші продукти. У супермаркетах в Польщі ціни приблизно однакові, пропонуємо вам порівняти середню вартість продуктів там і в Україні.

Ціна на овочі та фрукти (за кілограм)

Томати-3,49 зл / 30 грн;

Морква - 3,99 зл / 20 грн;

Виноград-6,99 зл / 65 грн;

Кавуни - 2,99 зл / 27 грн;

Нектарини-5,99 зл / 75 грн;

Яблука - 1,49 зл / 24 грн;

Дині-5,99 зл / 35 грн;

Апельсини-4,99 зл/ 35грн.

М'ясо і риба (за кілограм)

Курячі крильця-6,49 зл / 70 грн;

Фарш свинячий-4,99 зл / 95 грн;

Курячі стегна-4,99 зл / 68 грн;

Свинячі лопатки-7,99 зл / 120 грн;

Філе індика-17,99 зл / 150 грн;

Філе свіжого лосося-4,99 зл / 480 грн;

Форель свіжа - 2,59 зл / 180 грн.

Інші продукти

Молоко - 1,99 зл/ 25 грн за 1 літр;

Сметана-6,39 зл / 24,50 грн;

Яйця - 11,99 зл / 77 грн за 30 штук;

Масло-3,49 зл / 50 грн за 200 грамів;

Кава в зернах - 34,99 зл/ 110 грн за 1 кілограм;

Гречка-2,99 зл / 52,99 грн за 400 грамів;

Сік апельсиновий-3,99 зл / 36 грн за 1 літр

Нагадаємо, що 1 Польський злотий - 6,99 гривень.

Зараз середня зарплата українців складає - 10 727 гривень, а поляків - 5457 злотих, що в перекладі на гривні - 38 144 гривні.

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