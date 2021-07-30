Порівняння цін на продукти в Україні та Польщі
Багато українців приїжджають до Польщі на заробітки, а після і залишаються там. Ціни на продукти завжди актуальна тема для тих, хто їздить за кордон. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на РБК-Україна.
Якщо порівнювати європейські ціни, то саме в Польщі найдешевші продукти. У супермаркетах в Польщі ціни приблизно однакові, пропонуємо вам порівняти середню вартість продуктів там і в Україні.
Ціна на овочі та фрукти (за кілограм)
- Томати-3,49 зл / 30 грн;
- Морква - 3,99 зл / 20 грн;
- Виноград-6,99 зл / 65 грн;
- Кавуни - 2,99 зл / 27 грн;
- Нектарини-5,99 зл / 75 грн;
- Яблука - 1,49 зл / 24 грн;
- Дині-5,99 зл / 35 грн;
- Апельсини-4,99 зл/ 35грн.
М'ясо і риба (за кілограм)
- Курячі крильця-6,49 зл / 70 грн;
- Фарш свинячий-4,99 зл / 95 грн;
- Курячі стегна-4,99 зл / 68 грн;
- Свинячі лопатки-7,99 зл / 120 грн;
- Філе індика-17,99 зл / 150 грн;
- Філе свіжого лосося-4,99 зл / 480 грн;
- Форель свіжа - 2,59 зл / 180 грн.
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Інші продукти
- Молоко - 1,99 зл/ 25 грн за 1 літр;
- Сметана-6,39 зл / 24,50 грн;
- Яйця - 11,99 зл / 77 грн за 30 штук;
- Масло-3,49 зл / 50 грн за 200 грамів;
- Кава в зернах - 34,99 зл/ 110 грн за 1 кілограм;
- Гречка-2,99 зл / 52,99 грн за 400 грамів;
- Сік апельсиновий-3,99 зл / 36 грн за 1 літр
Нагадаємо, що 1 Польський злотий - 6,99 гривень.
Зараз середня зарплата українців складає - 10 727 гривень, а поляків - 5457 злотих, що в перекладі на гривні - 38 144 гривні.
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