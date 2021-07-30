Сравнение цен на продукты в Украине и Польше
Многие украинцы приезжают в Польшую на заработки, а после и остаются там. Цены на продукты всегда актуальная тема для тех, кто ездит за границу. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на РБК-Украина.
Если сравнивать европейские цены, то именно в Польше самые дешевые продукты. В супермаркетах в Польше цены примерно одинаковые, предлагаем вам сравнить среднюю стоимость продуктов там и в Украине.
Цена на овощи и фрукты (за килограмм)
- Томаты - 3,49 зл/ 30 грн;
- Морковь - 3,99 зл / 20 грн;
- Виноград - 6,99 зл / 65 грн;
- Арбузы - 2,99 зл / 27 грн;
- Нектарины - 5,99 зл / 75 грн;
- Яблоки - 1,49 зл / 24 грн;
- Дыни - 5,99 зл / 35 грн;
- Апельсины - 4,99 зл/ 35грн.
Мясо и рыба (за килограмм)
- Куриные крылышки - 6,49 зл / 70 грн;
- Фарш свиной - 4,99 зл / 95 грн;
- Куриные бедра - 4,99 зл / 68 грн;
- Свиные лопатки - 7,99 зл / 120 грн;
- Филе индюка - 17,99 зл / 150 грн;
- Филе свежего лосося - 4,99 зл / 480 грн;
- Форель свежая - 2,59 зл / 180 грн.
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Другие продукты
- Молоко - 1,99 зл/ 25 грн за 1 литр;
- Сметана - 6,39 зл/ 24,50 грн;
- Яйца - 11,99 зл / 77 грн за 30 штук;
- Масло - 3,49 зл/ 50 грн за 200 граммов;
- Кофе в зернах - 34,99 зл/ 110 грн за 1 килограмм;
- Гречка - 2,99 зл / 52,99 грн за 400 граммов;
- Сок апельсиновый - 3,99 зл/ 36 грн за 1 литр
Напомним, что 1 польский злотый - 6,99 гривен.
Сейчас средняя зарплата украинцев состовляет - 10 727 гривен, а поляков - 5457 злотых, что в переводе на гривны - 38 144 гривны.
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