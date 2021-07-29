Учителя во время карантина вынуждены ехать на заработки заграницу

За время карантина количество учителей, которые отправляются на работу заграницу возросло. Причина этому - невысокая заработная плата в Украине. Об этом сообщает Obozrevatel.

На время летних каникул учителя уезжают работать в Польшу. В среднем рабтники сферы образования могут заработать до 2500 тысяч евро за три месяца. Gremi Personal передает, что учителя в целом составляют 5% от общего числа украинцев, которые едут на заработки.

Издание передает, что им рассказала Наталья Френц о том, что уже 5 лет ездит заграницу на заработки. Сначала она работала в поле, а теперь - на заводе по переработке рыбы. Женщина поделилась, что заработала в прошлом году около 2500 евро, и ей приходится работать без отпуска круглый год. Школу бросить не может, поскольку любит работать с детьми.

Также, сообщают, что директ одной из школ удивлен тому, что половина сотрудников уезжает работать. Часть из них увольняется с работы, ведь заграницей они зарабатывают куда больше. Как считает директор, это будет продолжаться пока украинским учителям не поднимут зарплату.

"Женщины работают горничными, на складах, в поле, пакуют рыбу и мясо. Учительница английского языка, например, рассказывала, что паковала покупки в каком-то известном зарубежном магазине. Конечно, часть из них со временем уволилась с работы, потому что там они зарабатывают больше...И нечему удивляться, пока не поднимут зарплату нашим педагогам, они так и будут ездить туда-сюда".

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