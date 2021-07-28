Украинец решил заработать денег заграницей и попал в беду
Об этом рассказали на странице Министерства социальной политики Украины в Фейсбук.
Антон узнал, что кроме двух деток, его любимая ждет третьего. Тогда он решился поехать на заработки.
Мужчина решил рискнуть, ведь расходы их семьи вскоре будут расти, а дома прибыльной работы не было.
Обратившись в агентство-посредник, он выбрал вариант трудоустройства на стройку в одной из европейских стран. Зарплату обещали около 2000 евро в месяц, также обещали удобные условия жизни, питание и завтраки, а также бесплатный переезд к работе.
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Рабочей визы не требовали, но аргументировали тем, что оформлять ее будут долго. К слову, Антон планировал вернуться до рождения ребенка.
Переездом занимался работодатель.
Когда Антон приехал, у него отобрали вещи - удостоверения, мобильные и некоторое личные вещи. Также украинца заставили поставить подписи на непонятном документе.
Заселили его в разрушенное здание, еда была плохой, а воду давали по часам.
Работать приходилось тяжело и более 12-14 часов в сутки.
Чтобы Антон не сбежал, работодатели шантажировали семьей, намекали, что могут навредить родным, за каждым украинца шагом наблюдала охрана.
На стройке украинец часто травмировался, он пробивал ногу гвоздем - это его и спасло.
«57% пострадавших украинцев эксплуатируется именно в строительстве. Проверь агентство-посредника по трудоустройству, когда ты ищешь лучшей доли и большего заработка. И никогда не отдавай свой паспорт!"- предупредили в Министерстве соцполитики.
К слову, в прошлом году в Польше зафиксировано 643 случая смерти граждан Украины, а в 2019 году – 619.
Примечательно, в Польше по примерной статистике находится от 900 тысяч до 1,1 миллиона украинских мигрантов. Чаще всего украинцы берутся за работу, условия которой отличаются для поляков. В частности, рабочий день украинцев длиннее, они занимаются менее квалифицированной работой и получают меньшую зарплату.
Напомним, украинца жестоко избили в Польше
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