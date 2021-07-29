Украинцы всё также едут в Польшу на заработки
Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на высказывание Главы Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойника.
Как заявляет эксперт, тенденция уезжать в Польшу так и не изменилась, и пандемия никак не повлияла на это. За 2020 год Польша выслала украинцам почти 1,8 миллиона приглашений на работу. И это почти как до пандемии.
На заработки едут работать и учителя, и медики, особенно из небольших городов. Работу они выбирают не высококвалифицированную, чаще выбор выпадает на работу на складах, заводах, фабриках и также сельское хозяйство. Это обусловлено коротким периодом пребывания - до 3 месяцев.
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"Это может привести к социльному взрыву...Люди, которые сейчас работают заграницей рано или поздно будут принимать для себя решение оставаться там или возвращаться в Украину. Большая часть выберет для себя путь эмиграции, выезда с Украины навсегда.", заявляет эксперт у себя на странице в Facebook.
Василий Воскобойник считает, что выезд украинцев в Польшу со временем приведет до колосальной нехватки рабочих рук в Украине, что будет отражаться на экономическом развитии в Украине.
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