Мошенники пытались выманить личные данные украинцев

Как передает Politeka.net, о преступной схеме рассказали на сайте НБУ.

Так, удалось обнаружить сайт, где злоумышленники предлагали пользователям оставить информацию о платежные карты и финансовый номер телефона.



Мошенники пытались скопировать Систему BankID НБУ. Сейчас этот сайт заблокирован.

В НБУ предупредили, что система BankID НБУ и ее сайт не требуют сбора какой-либо информации от пользователей.

"Национальный банк не собирает и не хранит персональные данные граждан, в частности номера телефонов и тем более – платежных карт", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сайты, которые принадлежат НБУ, размещаются исключительно на государственном домене gov.ua.

Ранее в Одессе полиция задержала аферистов, которые создали фейковый магазин техники и выманили у клиентов более миллиона гривен.

Мошенники создали несколько интернет-магазинов, в которых продавали электронную, мобильную, компьютерную и другую технику «со скидкой» на условиях предоплаты.

Напомним, деньги со счетов украинцев будут списывать автоматически: важный приказ Минюста вступил в силу.

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили, где могут подсунуть фальшивые гривны.

Также Politeka писала про блокировку банковских счетов украинцев, в НБУ сделали уточнение: "Переводить сумму до 5 тысяч..."