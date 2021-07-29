Мошенники пытались выманить личные данные украинцев
Как передает Politeka.net, о преступной схеме рассказали на сайте НБУ.
Так, удалось обнаружить сайт, где злоумышленники предлагали пользователям оставить информацию о платежные карты и финансовый номер телефона.
Мошенники пытались скопировать Систему BankID НБУ. Сейчас этот сайт заблокирован.
В НБУ предупредили, что система BankID НБУ и ее сайт не требуют сбора какой-либо информации от пользователей.
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"Национальный банк не собирает и не хранит персональные данные граждан, в частности номера телефонов и тем более – платежных карт", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что сайты, которые принадлежат НБУ, размещаются исключительно на государственном домене gov.ua.
Ранее в Одессе полиция задержала аферистов, которые создали фейковый магазин техники и выманили у клиентов более миллиона гривен.
Мошенники создали несколько интернет-магазинов, в которых продавали электронную, мобильную, компьютерную и другую технику «со скидкой» на условиях предоплаты.
Напомним, деньги со счетов украинцев будут списывать автоматически: важный приказ Минюста вступил в силу.
Как сообщала Politeka, украинцев предупредили, где могут подсунуть фальшивые гривны.
Также Politeka писала про блокировку банковских счетов украинцев, в НБУ сделали уточнение: "Переводить сумму до 5 тысяч..."