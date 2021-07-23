В Украине скоро могут исчезнуть многие профессии
Согласно результатам исследований Центра "Развитие корпоративной социальной ответственности" и Career Hub, через 10 лет закроется около 800 миллионов рабочих мест во всем мире.
Так, например, вскоре работать грузчиком будет практически невозможно, также исчезнут вакансии кассира и фасовщика.
Экономисты и бухгалтеры, аудиторы и риелторы, турагенты и секретари, юристы и операторы колл-центра, агрономы и водители, спортивные комментаторы и сотрудники конвейера окажутся в новых условиях.
Лобода после четырех лет молчания даст сольный концерт в Украине, цены на билеты космические: подробности
Жена "Холостяка" Добрынина честно показала свою фигуру после родов: "Как желешка выглядит, 69 кг"
"Холостяк" Заливако в компании Анны Богдан откровенно высказался об отношениях: "Был пацан и нет пацана"
Полякова на всю страну похвасталась роскошным особняком с яхтой, баней и купелью: "Круто, ребята"
Экс-жена Позитива после развода изменилась до неузнаваемости, даже Астафьева не устояла: "Фух, аминь"
К слову, с 1 июля в Украине стартовали массовые проверки работодателей, которым грозят штрафы в размере 180 тысяч гривен.
В частности, это касается тех, кто не оформил сотрудников официально, а также, кто платит часть зарплаты "в серую".
Сотрудники ГНС могут прийти на любое предприятие в любой момент и проверить документы на трудоустройство работников.
Напомним, в Украине стартовали массовые проверки, к кому придут инспектора
Как сообщала Politeka, размеры зарплат и пенсий в Украине стали выше
Также Politeka писала, что в Украине подняли прожиточный минимум, размер каких выплат изменится