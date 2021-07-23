Кому нужно подыскивать новую работу уже сейчас

В Украине скоро могут исчезнуть многие профессии

Согласно результатам исследований Центра "Развитие корпоративной социальной ответственности" и Career Hub, через 10 лет закроется около 800 миллионов рабочих мест во всем мире.

Так, например, вскоре работать грузчиком будет практически невозможно, также исчезнут вакансии кассира и фасовщика.

Экономисты и бухгалтеры, аудиторы и риелторы, турагенты и секретари, юристы и операторы колл-центра, агрономы и водители, спортивные комментаторы и сотрудники конвейера окажутся в новых условиях.

К слову, с 1 июля в Украине стартовали массовые проверки работодателей, которым грозят штрафы в размере 180 тысяч гривен.

В частности, это касается тех, кто не оформил сотрудников официально, а также, кто платит часть зарплаты "в серую".

Сотрудники ГНС могут прийти на любое предприятие в любой момент и проверить документы на трудоустройство работников.

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