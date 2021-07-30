Национальный Банк Украины прогнозирует увеличение зарплат

НБУ повысил прогноз роста зарплат украинцев на следующий год. НБУ ожидает, что в 2022 году номинальная зарплата вырастет на 10,8%, реальная - на 3,9%, в 2023 году номинальная - на 8,4%, реальная - на 3,4%. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на НБУ.

Как сообщает источник, в начале 2021 года рост дохода населения умедлился. Это обусловлено снижением темпов роста зарплаты из-за ослабления экономической активности и занятости в начале года. В апреле НБУ ожидал роста на 17,8% и 8,6% соответственно.

"Потребительские расходы и в дальнейшем активно расти на прогнозном периоде за счет увеличения реальных доходов населения. В текущем году номинальная заработная платы возрастет почти на 20% благодаря восстановлению экономики, повышать спрос на рабочую силу, а также поднятию минимальной заработной платы. В результате частное потребление ускорится на 8% и будет основным драйвером роста ВВП", прогнозируют в Инфляционном отчете НБУ.

Ключевыми рисками для прогноза является усиление карантина из-за штапма "Дельта". По их словам, этот штамп грозит очередной волной заболеваемости: "Это замедлит восстановление украинской экономики и увеличит потребность в фискальных и монетарных стимулах. В то же время усиленный карантин не будет значительного сдерживающего влияния на инфляцию прежде всего из-за сохранения устойчивого потребительского спроса."

Как сообщалось ранее, согласно прогнозу до конца декабря 2021 года в целом по Украине заработная плата возрастёт до 16 857 гривен (с $608 до $616);

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