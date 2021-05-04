У Донецькій області мирний житель підірвався на вибуховому пристрої
Як повідомляє поліція Донецької області, НП сталася у Верхньоторецькому поблизу лінії зіткнення. Там чоловік з дружиною прибирали могили на кладовищі.
"Під час робіт стався вибух, в результаті якого чоловік отримав травми, несумісні з життям. Зараз всі відвідувачі кладовища евакуйовані, небезпечний район оточений поліцейськими", - йдеться в повідомленні.
На місце також направлені вибухотехніки для обстеження території. Повні обставини події встановлюються.
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Зазначимо, за даними Управління верховного комісара ООН з прав людини з 14 квітня 2014 року до початку лютого 2021 року від бойових дій на Донбасі загинуло від 13 100 до 13 300 осіб. З них 3 375 цивільних осіб, близько 4 150 українських військових і приблизно 5 700 бойовиків.
Крім того, з початку бойових дій на Донбасі поранили 29,5–33,5 тисяч осіб. З них від 7 до 9 тисяч цивільних, 9 700-10 700 українських військових і 12 700-13 700 бойовиків.
Таким чином на цивільних припадає 25-26% від загальної кількості загиблих (3 375 з 13 100-13 300). Таке ж співвідношення стосується і поранень. Однак варто відзначити, що це співвідношення за роки істотно змінилося: від 33-34% в 2014 році до 4-5% в 2019-2020 роках.
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