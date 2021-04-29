Украинцы простились с воином ВСУ
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Оперативного командования "Восток".
В селе Николаевка на Днепропетровщине похоронили воина 58-й бригады им. гетмана Выговского ВСУ, 48-летнего солдата Ивана Ковалевского.
Защитник был родом из Ивано-Франковской области, но в Николаевке у него осталась жена и двое детей.
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