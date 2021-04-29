Украинцы простились с воином ВСУ

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Оперативного командования "Восток".

В селе Николаевка на Днепропетровщине похоронили воина 58-й бригады им. гетмана Выговского ВСУ, 48-летнего солдата Ивана Ковалевского.

Защитник был родом из Ивано-Франковской области, но в Николаевке у него осталась жена и двое детей.

Солдат с позывным "Африка" погиб от огнестрельного ранения в спину 26 апреля во время несения службы на наблюдательном посту позиций ООС в Донецкой области.

Ранее мы писали, что в районе Марьинки на Донетчине от пули снайпера боевиков погиб 30-летний Александр Пекур. Отмечается, что пуля попала защитнику Украины прямо в сердце.

"Вечная память! Вчера в районе Марьинки пуля вражеского снайпера попала в сердце военнослужащего - контрактника, жителя села Гуровщина - Пекур Александра Валентиновича, 1990 года рождения", - говорится в сообщении.

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