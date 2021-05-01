На Хмельниччине провели в последний путь погибшего на фронте военнослужащего
Как передает Politeka.net, прощания с бойцом показали в сюжете "Суспільного" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Попрощались с героем на городской центральной площади в Волочиске. Гуляк стал 7 героем, которого во время войны на Донбассе потерял город.
У погибшего воина остались мама, отец и бабушка.
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Ранее мы сообщали, что в последний путь провели украинского защитника, погибшего в результате вражеского обстрела на Донбассе.
38-летнего Александра Луцика не стало 22 апреля. Его жизнь оборвалась при выполнении боевых задач в результате попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков.
Напомним, что Украина продолжает нести потери на Донбассе, фото павшего Героя: "земной поклон и вечная слава"
Как сообщала Politeka, молодой боец из бригады отдал жизнь за Украину: последнее фото героя
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