На Хмельниччине провели в последний путь погибшего на фронте военнослужащего

Как передает Politeka.net, прощания с бойцом показали в сюжете "Суспільного" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Трагическая новость с фронта пришла 27 апреля. В результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий погиб, еще три военнослужащие получили ранения.

Погибшим оказался 30-летний младший сержант Роман Гуляк. Через неделю после случившегося он мог бы вернутся домой, поскольку истекал срок его службы.