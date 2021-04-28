На Донбассе оборвалась жизнь молодого бойца ВСУ
Как передает Politeka.net, фото павшего героя опубликовали на Facebook-страничке Волочиского горсовета.
Трагическая новость с фронта поступила вчера, 27 апреля. В результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий погиб, еще три военнослужащие получили ранения.
Погибшим оказался Роман Гуляк.
"К сожалению, война забирает лучших наших сыновей! Сегодня у нас ужасная новость. Наш земляк, волочищанин, бывший ученик Волочисского УВК Роман Гуляк, погиб защищая наше государство на востоке. Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и знакомым Романа. Склоняемся в скорби вместе с вами", - говориться в сообщении.
В связи с трагической смертью парня в общине был объявлен траур.
Украинцы в сети также выразили соболезнования родным и близким защитника.
"Вечная память погибшему... Родителям искренние слова соболезнования", "Низкий поклон, светлая память, искренние соболезнования родным", "Господи прими его душу! Низкий поклон Герою, и маме выдержать такую непоправимое потерю. Искренние соболезнования родным", "Искренние соболезнования родным и близким. Большая благодарность Вам за сына. Такие, как он, защищают наши дома и мирный сон. Светлая память Герою-защитнику. Спасибо тебе за мир и спокойствие в нашем доме. Низко склоняемся", - писали в комментариях под постом.
Напомним, что Украина понесла невосполнимые потери на Донбассе: в ВСУ сообщил печальное известие.
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