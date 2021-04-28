На Донбассе оборвалась жизнь молодого бойца ВСУ









Как передает Politeka.net , фото павшего героя опубликовали на Facebook-страничке Волочиского горсовета.

Трагическая новость с фронта поступила вчера, 27 апреля. В результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий погиб, еще три военнослужащие получили ранения.

Погибшим оказался Роман Гуляк.

"К сожалению, война забирает лучших наших сыновей! Сегодня у нас ужасная новость. Наш земляк, волочищанин, бывший ученик Волочисского УВК Роман Гуляк, погиб защищая наше государство на востоке. Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и знакомым Романа. Склоняемся в скорби вместе с вами", - говориться в сообщении.

В связи с трагической смертью парня в общине был объявлен траур.