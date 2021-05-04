В Донецкой области мирный житель подорвался на взрывном устройстве

Как сообщает полиция Донецкой области, ЧП произошло в Верхнеторецком вблизи линии соприкосновения. Там мужчина с женой убирали могилы на кладбище.

"Во время работ произошел взрыв, в результате которого мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Сейчас все посетители кладбища эвакуированы, опасный район оцеплен полицейскими", - говорится в сообщении.

На место также направлены взрывотехники для обследования территории. Полные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Отметим, по данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека с 14 апреля 2014 года до начала февраля 2021 года от боевых действий на Донбассе погибло от 13 100 до 13 300 человек. Из них 3 375 гражданских лиц, около 4 150 украинских военных и примерно 5 700 боевиков.

Кроме того, с начала боевых действий на Донбассе ранили 29,5–33,5 тысяч человек. Из них от 7 до 9 тысяч гражданских, 9 700–10 700 украинских военных и 12 700–13 700 боевиков.

Таким образом на гражданских приходится 25-26% от общего количества погибших (3 375 из 13 100–13 300). Такое же соотношение касается и ранений.

Однако стоит отметить, что это соотношение за годы существенно изменилось: от 33-34% в 2014 году до 4-5% в 2019-2020 годах.

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