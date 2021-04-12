Україна продовжує нести серйозні втрати на Донбасі - від ворожої кулі загинув 24-річний боєць ЗСУ з Чернівецької області
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
Так, у районі проведення операції Об’єднаних сил у понеділок, 12 квітня, загинув буковинець. Ворожа куля обірвала життя Ярослава Карлійчука із села Черепківці, що знаходиться у Глибоцькій територіальній громаді на Буковині.
Відомо, що 24-річний старший солдат проходив службу в підрозділі 10-тої окремої гірсько-штурмової бригади, який дислокується у Коломиї.
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"Поховають Героя у рідному селі, дата похорону буде відома згодом. Чернівецька обласна державна адміністрація висловлює щирі співчуття сім’ї загиблого. Вічна пам’ять тим, хто віддав життя, боронячи Україну. Герої не вмирають", - йдеться в повідомленні.
Також про загибуль бійця ЗСУ повідомили в ОТУ "Північ".
"Сьогодні, 12 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, в смузі відповідальності ОТУ "Північ", внаслідок прицільного обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів один військовослужбовець ЗС України отримав вогнепальне кульове поранення не сумісне з життям", - йдеться в повідомленні.
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